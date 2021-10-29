TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor evinde Kocaelispor'u konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internette Denizlispor - Kocaelispor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

DENİZLİSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Denizlispor - Kocaelispor maçı 31 Ekim 2021 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği, Denizli'de Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Denizlispor - Kocaelispor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

DENİZLİSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Denizlispor - Kocaelispor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor'u izlemek için Denizlispor - Kocaelispor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ahmet Ecevit görev alacak.