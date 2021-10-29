TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor evinde Kocaelispor'u konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Denizlispor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

DENİZLİSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizlispor - Kocaelispor maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

DENİZLİSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Kocaelispor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ahmet Ecevit görev alacak.