Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Denizlispor ile Manisa FK arasındaki mücadeleyi canlı olarak takip edip izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Denizlispor – Manisa FK canlı izle | Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

DENİZLİSPOR – MANİSA FK CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Manisa FK maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Nurettin Dinçer Demir yaparken maçın dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolak yapıyor.

DENİZLİSPOR – MANİSA FK CANLI İZLE

DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor kanalında şifresiz, BeIN Sports Max 1 kanalından ise şifreli olarak izlenebiliyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ