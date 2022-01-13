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Denizlispor – Manisa FK canlı izle | Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Denizlispor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler için Denizlispor – Manisa FK canlı izle | Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Denizlispor – Manisa FK canlı izle | Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 20. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Denizlispor ile Manisa FK  arasındaki mücadeleyi canlı olarak takip edip izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Denizlispor – Manisa FK canlı izle | Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

DENİZLİSPOR – MANİSA FK CANLI İZLE 

Spor Toto 1. Lig: Denizlispor – Manisa FK maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 13.30'da başladı.  Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Nurettin Dinçer Demir yaparken maçın dördüncü hakemliğini ise  Batuhan Kolak yapıyor. 

DENİZLİSPOR – MANİSA FK CANLI İZLE 

DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Denizlispor – Manisa FK maçı TRT Spor kanalında şifresiz, BeIN Sports Max 1 kanalından ise şifreli olarak izlenebiliyor. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR – MANİSA FK MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 

 DENİZLİSPOR İLK 11
1. HÜSEYİN ALTINTAŞ
27. EMRE SAĞLIK
15. OĞUZ YILMAZ
22. LEO SCHWECHLEN
26. GÖKHAN SÜZEN
97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
23. BÜNYAMİN BALAT
29. İLHAN DEPE
30. BRAHİM DARRİ
77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU
 Yedekler
20. ABDULKADİR SÜNGER
41. MUHAMMET ÖZKAL
19. ERDAL AKDARI
76. BURAK GÜMÜŞTAŞ
21. ISMAİL AİSSATİ
5. ASIM HAMZAÇEBİ
14. BEKİR TURAÇ BÖKE
7. VETON TUSHA
60. MEHMET EREN SINGIN
35. MEHMET ALİ ULAMAN
 Teknik Sorumlu
FATİH TEKKE
 
 MANİSA FK İLK 11
13. MUHAMMED BİRKAN TETİK
5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN
7. MARVIN LADJI GAKPA
10. HAKAN BARIŞ
22. SADİ KARADUMAN
23. LOICK LANDRE
37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN
60. ÖZGÜR ÇEK
70. SERGE WILLIAM TABEKOU OUAMBE
89. ERHAN ÇELENK
99. OKAN EKEN
 Yedekler
29. ÖMER KAHVECİ
8. ANDRE ALEXANDRE CARREIRA DE SOUSA
14. YİĞİT KEREM
17. ANIL KOÇ
20. VELİ ÇETİN
21. NINO KOUTER
30. DEMBA DIALLO
55. YASİN PEHLİVAN
 Teknik Sorumlu
TURGAY ALTAY
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