Süper Lig'in son haftasında kritik maçlar devam ediyor. Ligde küme düşen ilk takım olan Ankaragücü, bir başka küme düşme adayı olan Denizlispor'a konuk oluyor. Denizlispor'un ligde kalması için mutlak galibiyet ihtiyacı var. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Denizlispor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

DENİZLİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Denizlispor - MKE Ankaragücü maçı 25 Temmuz (bugün) 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Denizlispor-MKE Ankaragücü maçı 25 Temmuz (bugün) saat 21.00'da beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Zeki Yavru, Murawski, Sacko, Aissati, Recep Niyaz, Sackey, Rodallega

MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Tiago Pinto, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Scarione, Faty, Michalak, Lobzhanidze, Lukasik, Rivas