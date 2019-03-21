Denizlispor şampiyonluk hesabını yaptı

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek milli araya 54 puanla lider giren Denizlispor, şampiyonluk hesabını çıkardı. Kalan 8 maçta Altay, Adanaspor (D), Boluspor, Giresunspor (D), Balıkesirspor, Gençlerbirliği (D), Karabükspor ve İstanbulspor'la (D) karşılaşacak yeşil-siyahlılarda Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, en az 5 galibiyet almaları halinde Süper Lig hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi.

Şampiyonluk kupasını son haftada deplasmanda oynayacakları İstanbulspor maçında kaldıracaklarına inandığını kaydeden Fırat, "Bu süreçte en az 5 galibiyet almak istiyoruz. Diğer maçlardan da puan çıkarıp toplam 18 puanı hanemize yazdırmalıyız. Ligi en az 70 puanla bitirsek dahi özlediğimiz Süper Lig'e kavuşacağımızı düşünüyorum. Milli ara bize çok yarayacak. Takımımız iyice toparlanmış olacak. Yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA