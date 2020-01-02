Denizlispor tesislerinde tadilat çalışması yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un tesislerinde, lig arasına girilmesi ile tadilat çalışması yapıldı.

Denizlispor'un Gümüşler Mahallesindeki Haluk Ulusoy Tesisleri tadilat çalışmalarıyla daha kullanışlı ve modern bir hale dönüştürüldü. İki bodrum, bir giriş olmak üzere toplam 5 kattan oluşan ve yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda bulunan Haluk Ulusoy Tesislerinin iç ve dış cephesi tamamen boyandı. Tadilat çalışmaları çerçevesinde tüm banyolar, tuvaletler, lavabolar ve seramikler değiştirilirken, daha önce kullanılamayan yüzme havuzu tamamlandı. Ayrıca saha kenarına şok havuzu yapılarak futbolcuların hizmetine sunuldu.

Tesislerdeki asma tavanlar değiştirilirken, yeni fitness salonu yapıldı, yeni bisikletler alındı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde daha önce kullanılmayan birçok bölüm de, yeni tadilat ve yapım çalışmalarıyla hizmete alındı. Tesislere giriş bölümü değiştirilirken, idari kısımda çalışan personel aynı alana taşındı.

Tadilat çalışmalarıyla başkanlık, başkan yardımcılığı, yönetim kurulu, teknik direktör, yardımcı antrenörler, sportif direktör, idari menajer, scout ekibi ve idari kısım odaları dekore edilerek yeniden düzenlendi.

Tadilat çalışmaları çerçevesinde değişen vitrifiye malzemelerinin kullanılabilecek olanları atılmayarak, ihtiyaç olduğu taktirde yeniden kullanılabilecek şekilde kayıt altına alınarak depoya kaldırıldı.

"Birçok kurum ve özel sektörden büyük destek aldık"

Yapılan tadilat çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Denizli Atatürk Stadı'nda yaptıkları tadilatın ardından tesislerde de aynı titizlikle çalışma yaptıklarını ifade ederek, "9 Sezon sonra çıktığımız Süper Lig'e her yönüyle yakışan bir kulüp olabilmek için gece gündüz çalıştık. 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladıktan sonra, camia şampiyonluk sevinci yaşarken, biz hemen kolları sıvadık ve maçlarımızı oynadığımız Denizli Atatürk Stadı'nda hummalı bir çalışma başlattık. Sahanın zemininden tribünlere kadar büyük bir tadilat ve çalışma yaptık. Gece gündüz, hafta sonu bayram demeden 47 gün gibi rekor sayılabilecek bir sürede stadımızdaki çalışmaları tamamladık ve hizmete sunduk. Bu çalışmaları yaparken başta Denizli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve özel sektörden büyük destek aldık. Emeği geçen, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Kulüp çalışanlarımız büyük katkı sağladı"

Haluk Ulusoy Tesisleri'nin artık modern bir hale kavuştuğunu belirten Ali Çetin, "Tesislerimizdeki bu çalışmalarda yönetim kurulumuzun büyük bir özveri ve gayreti vardı. Yönetim olarak yaptığımız görev bölümünde tüm arkadaşlarım üzerine düşeni yapmak için elinden geleni yaptı. Kulüp çalışanlarımız büyük katkı sağladı. Bunun yanı sıra çalışmalarımızın tamamlanmasında iş adamlarından sivil toplum örgütlerine kadar büyük destek gördük. Herkese yönetim kurulum adına teşekkür ederim. 1 milyon 100 bin kişinin olan bu tesislere çakılan her çivi, kulübün geleceğine yapılan bir yatırımdır. Biz de görev yaptığımız süre zarfında geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA