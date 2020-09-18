Süper Lig'de bu haftanın önemli karşılaşmalarından birisi Denizlispor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Zorlu maçta, sezona iyi başlayamayan Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında galibiyet arayacak. Sezonun ilk maçında Beşiktaş'a kendi evinde 3-1 kaybeden bordo mavililer, bu karşılaşmada alacağı galibiyet ile taraftarını sevindirmek istiyor. Denizlispor ise ligin ilk haftasında Göztepe deplasmanında 5-1 gibi ağır bir yenilgi almıştı. Peki, Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in ikinci haftasında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadele, 19 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Volkan Bayarslan olacak. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 19 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarların Digitürk sahibi olmaları gerekmekte.