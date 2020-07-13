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Denizlispor - Trabzsonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan maçta Denizlispor evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

Denizlispor - Trabzsonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 32.hafta maçında DenizlisporTrabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 

Denizlispor - Trabzonspor maçı 13 Temmuz 21.00'da başladı. Karşılaşma, Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun  yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanıyor.

Denizlispor - Trabzsonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Trabzonspor maçı 13 Temmuz saat 21.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanıyor.

Denizlispor - Trabzsonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER 

Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Zeki Yavru, Murawski, Sacko, Aissati, Recep Niyaz, Sackey, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Campi, Pereira, Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Ömür, Badou N'diaye, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Sörloth

Onur Çelik
Spor Editörü


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