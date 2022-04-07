Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Denizlispor ile Tuzlaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Denizlispor - Tuzlaspor maçı canlı izle | Denizlispor - Tuzlaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde...

DENİZLİSPOR - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasındaki Denizlispor - Tuzlaspor arasındaki maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu mücadeleyi hakem Adem Cinek yönetiyor. Cinek'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Suat Güz Demir yapıyor.

DENİZLİSPOR - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

DENİZLİSPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasındaki Denizlispor - Tuzlaspor arasındaki maçı TRT Türk kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

DENİZLİSPOR İLK 11

20. ABDULKADİR SÜNGER

3. HAKAN ÇİNEMRE

9. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU

21. ISMAİL AİSSATİ

22. LEO SCHWECHLEN

26. GÖKHAN SÜZEN

27. EMRE SAĞLIK

63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI

77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU

97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE

TUZLASPOR İLK 11

25. EMRE KOYUNCU

48. ERHAN KARTAL

4. İSMAİL KONUK

90. VEACESLAV POSMAC

87. FERHAT ÖZTORUN

14. LAMINE DIACK

5. RAJKO ROTMAN

93. KADEEM RAYMOND MATHURIN HARRIS

30. ÇEKDAR ORHAN

7. AHMET YAZAR

15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH