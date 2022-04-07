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Denizlispor - Tuzlaspor maçı canlı izle | Denizlispor - Tuzlaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Denizlispor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Denizlispor - Tuzlaspor maçı canlı izle | Denizlispor - Tuzlaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde...

Denizlispor - Tuzlaspor maçı canlı izle | Denizlispor - Tuzlaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Denizlispor  ile Tuzlaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Denizlispor - Tuzlaspor maçı canlı izle | Denizlispor - Tuzlaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde... 

DENİZLİSPOR - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasındaki Denizlispor - Tuzlaspor arasındaki maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu mücadeleyi hakem  Adem Cinek yönetiyor. Cinek'in yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Suat Güz Demir yapıyor.

DENİZLİSPOR - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE 

DENİZLİSPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasındaki Denizlispor - Tuzlaspor arasındaki maçı TRT Türk kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR - TUZLASPOR MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

DENİZLİSPOR İLK 11

20. ABDULKADİR SÜNGER
3. HAKAN ÇİNEMRE
9. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU
21. ISMAİL AİSSATİ
22. LEO SCHWECHLEN
26. GÖKHAN SÜZEN
27. EMRE SAĞLIK
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI
77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU
97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE

TUZLASPOR İLK 11

25. EMRE KOYUNCU
48. ERHAN KARTAL
4. İSMAİL KONUK
90. VEACESLAV POSMAC
87. FERHAT ÖZTORUN
14. LAMINE DIACK
5. RAJKO ROTMAN
93. KADEEM RAYMOND MATHURIN HARRIS
30. ÇEKDAR ORHAN
7. AHMET YAZAR
15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH

Bölge Gündem Editör Ekibi
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