Denizlispor'a Altay uyarısı

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak başarıyı hedefleyen Yukatel Denizlispor, 1. Lig temsilcisi Altay'la oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybederken, teknik direktör Yücel İldiz Galatasaray maçına kadar toparlanacaklarını söyledi. Alınan sonuçların çok önemli olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Galatasaray karşılaşması öncesi bu özel müsabakada artılarımızı da eksilerimizi de gördük" diye konuştu.

Yeni bir takım kurduklarını anlatan Yücel İldiz, "Ben camiadan ve taraftardan sabır istedim. Mutlaka aksaklıklarımız olacak. Özellikle bu dönemde sistemi oturtmak ve uyum sorununu ortadan tamamen kaldırmak kolay değil. Süper Lig'de birkaç haftaya ihtiyaç duyuyoruz. Elbette bu periyotta iyi skorlar almak için çabalayacağız" dedi.

Öte yandan yeşil-siyahlılar Kurban Bayramı dolayısıyla 2 gün izin yapacak ve pazartesi gününden itibaren Galatasaray karşılaşmasına hazırlanacak.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE OLACAK

Denizlispor'un 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da evinde oynayacağı Galatasaray maçı öncesi güvenlik tedbirleri alındı. İl Güvenlik Kurulu toplantısı Denizli Valiliği'nde Vali Yardımcıları Hakkı Ünal ve Celalettin Cantürk başkanlığında yapıldı. Süper Lig'in ilk maçı olması sebebiyle yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak, protokol tribünü girişinin önünde bulunan otopark alanının maç yoğunluğu, yayıncı kuruluşun araç sayısının fazla olması ve alınan güvenlik birimlerinin araç sayısının yoğunluğu nedeniyle ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve birçok aracın stadyum otoparkının dışında park edilmesine karar verildi. Ayrıca maçta 375 özel güvenlik görevlisinin görev yapması ve 2 katı sayıda, 750 polisin görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Seyyar satışların önüne geçilmesi için çok sayıda zabıta da maç boyunca görev yapacak. Turnike girişlerinde bulunan metal para ve metal eşya kutuları kulüp tarafından konulacak.

DHA