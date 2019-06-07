Denizlispor'a Gabonlu stoper

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor'un dış transferde Ümraniyespor'dan Gabonlu stoper Aaron Appindangoye ile ilgilendiği öğrenildi. Son 2 sezonda Ümraniye forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. Bonservisi elinde olan Appindangoye'nin alternatif olarak kadroda düşünüldüğü ifade edildi. Geçen sezon ligde 30, kupada 5 müsabakada görev alan Gabonlu savunmacı önceki sezon ligde 27 maça çıkmıştı. 1.84 boyundaki defans oyuncusu Gabon Milli Takımı'nda 50 kez görev aldı. Dış transfer listesinde onlarca futbolcu yer alan yeşil-siyahlılar, henüz kimseye resmi imza attırmadı.

Denizlispor'da takımı 9 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan isim olan teknik direktör Yücel İldiz'in kulüpteki geleceğiyle ilgili soru işaretleri de bitmiyor. Başkan Ali Çetin, 2 hafta önce sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden İldiz'in takımda kalacağını açıklarken, tecrübeli teknik adam da görevini sürdüreceğini bildirdi. Yönetim içinden bir grubun ise Süper Lig'de ilk 5 hedefi için farklı bir teknik direktörle anlaşılması gerektiğini savunduğu iddia ediliyor. Alanyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'ın ismi Denizlispor için geçiyor. Yücel İldiz, Denizlispor'a 1'inci Lig'de 20 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.

DHA