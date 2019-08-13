Denizlispor’da alacakların tamamı ödendi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Başkanı Ali Çetin, transfer yasağının kaldırılması için kulübün borçlu olduğu tüm futbolcu ve teknik ekip ile tek tek görüşüp gerekli ödemelerin yapıldığını kaydederek, İsmail Hakkı Odabaşı'nın da alacağının kalmadığını söyledi.

Başkan Çetin konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yeşil-siyahlı kulübün 2019-2020 Süper Lig sezonunun ilk maçı olan Galatasaray maçı öncesi yaptığı hummalı çalışmada, kulüpte daha önce profesyonel futbolcu olarak görev alan İsmail Haktan Odabaşı'nın, gecikme faizi ve avukatlık ücretlerini almayarak bu miktarları sildiğini ve kulübe destek olduğunu kaydetti. Yapmış olduğu incelikten ötürü Odabaşı'na teşekkür eden Başkan Çetin, "Zor bir hafta geçirdik. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz canla başla gerekli parayı tedarik edip transfer yasağını kaldırmak için uğraştı. Kulübün borçlu olduğu herkesin borçları ödendi. İsmail Haktan Odabaşı ise herkesten farklı bir şey yaptı, alacak faizlerini ve avukat ücretini bağışlayarak destek oldu. Bu nedenle İsmail Haktan Odabaşı'na gösterdiği vefa örneği için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA