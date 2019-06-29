Denizlispor'da Ali İpek yası

DENİZLİ, uzun süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün gece 64 yaşında hayatını kaybeden Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek'in yasını tutuyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen Denizlispor'da 1990-1992 ve 2005-2010 yılları arasında kulüp başkanlığı görevini yürüten İpek, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da eski yöneticilerinden olan ve ölümü kentte büyük üzüntü yaratan Ali İpek için yarın saat 14.30'da yeşil-siyahlı kulübün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İpek'in cenazesi, Müftü Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

FEDERASYONDAN MESAJ

TFF, eski yöneticilerinden Ali İpek'in vefatı sonrası mesaj yayınladı. Federasyonda A Milli Takım'ın dünya üçüncüsü olduğu dönemi de kapsayan 1997-2004 tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Ali İpek için yayınlanan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi ve Denizlispor eski başkanlarından Ali İpek'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan merhum Ali İpek'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

DHA