Denizlispor'da biletler satışta
SPOR Toto 1. Lig'de sezonun son 8 maçına 54 puanla liderlik koltuğunda girerek 9 yıl sonra Süper Lig'e dönmeye çok yaklaşan Abalı Denizlispor'da Altay sınavının...
SPOR Toto 1. Lig'de sezonun son 8 maçına 54 puanla liderlik koltuğunda girerek 9 yıl sonra Süper Lig'e dönmeye çok yaklaşan Abalı Denizlispor'da Altay sınavının biletleri satışa çıktı. 3 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları gold ve VIP tribünler 100, kapalı B üst ve D üst 35, kapalı A ve E üst 25, kapalı A ve E alt 25, maraton 15, kale arkası ve misafir tribünler 10 TL olarak belirlendi. Ligin formda takımlarından Altay'la oynanacak Ege derbisinde tribünlerin yine tıklım tıklım dolması bekleniyor. Yeşil-siyahlılarda sol ayak dış yan bağlarında zedelenme meydana geldiği için sezonu kapatan stoper Taha Can dışında eksik bulunmuyor.
DHA
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