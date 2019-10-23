Denizlispor'da gözaltına alınmıştı! Eski başkana dair flaş gelişme... 

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki Zafer Urkay ve Tuncay Berber toplantıya katılmak istedi.

ELİNİ BELİNDEKİ SİLAHA GÖTÜRDÜ

Bu esnada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede meydana geldi. Şiddetli tartışmaların yaşandığı ve bir kişinin elini belindeki silaha götürdüğü arbedenin ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

ESKİ BAŞKAN VE BERABERİNDEKİLER SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen eski başkan Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.