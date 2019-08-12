Denizlispor'da iki ayrılık

SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonun açılış maçında cuma günü evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Transfer sezonunu oldukça hareketli geçiren yeşil-siyahlılarda Burak Altıparmak ve Muhammet Himmet takımdan gönderildi. İki futbolcuyla bir araya gelen yönetimin karşılıklı olarak anlaşma sağladığı bildirildi. Denizlispor'un yapılacak takviyelere göre yine bazı futbolcularıyla vedalaşacağı vurgulandı.

Ege ekibine 2016-2017 sezonunda Almanya'nın Magdeburg takımında transfer olan 28 yaşındaki orta saha Burak, 3 sezonda 90 resmi maça çıktı. Geçen sezon ise 27 lig maçında boy gösteren Burak Altıparmak toplam 1259 dakika sahada kaldı. Denizlispor'a geçen senenin başında Gazişehir'den gelen 25 yaşındaki Muhammet Himmet ise 16 müsabakaya çıktı. Orta alanda görev yapan Muhammet 686 dakika süre alıp 1 kez gol sevinci yaşadı.

DHA