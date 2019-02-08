Denizlispor’da korsanla mücadele başlatıldı

Denizlispor'da takımın başarısının artması ürünlere olan talebi de arttırırken, korsan ürün satışını da beraberinde getirdi. Denizlispor Yönetimi, taraftarları lisanslı ürünler almaya davet ederek korsan ürünlere karşı mücadele başlattı.

Spor Toto 1. Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Denizlispor'da başarının artması fırsatçıları da harekete geçirdi. Taraftarın yeşil-siyahlı takımın ürünlerine olan talebinden yararlanmak isteyen fırsatçılar, korsan ürünleri piyasaya sürdü. Korsanla mücadele başlattığını açıklayan yönetim, taraftarı da lisanlı ürünleri almaya davet etti.

"Takıma zarar veriyorlar"

Korsan ürün satışlarının kulübe büyük zarar yaşattığını belirten Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan, bazı kişilerin korsan ürünlerle haksız para kazandığını ifade ederek, "Denizlispor ürünlerine ilgi gösterilmesi çok güzel ancak bizi üzen nokta piyasada korsan ürünlerin yer alması. Bazı insanlar ve gruplar haksız para kazanıyor. Bunları uyarıyoruz. Bu şekilde Denizlispor'a bir gelir sağlanamadığı gibi bize de zarar veriyorlar. Bundan sonra hukuki yollara başvuracağız. Taraftarlarımız da korsan ürün satışlarına karşı dikkatli olsunlar" dedi.

"İhbar etsinler"

Denizlispor Store'dan alınan bir atkının bile Denizlispor'a katkı sağladığını belirten AR-GE Sorumlu Asbaşkan Mahmut Akarsu ise, "Denizlispor Store ve Gezici Store'da ürün çeşitliliğimizi giderek arttırıyoruz. Daha kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlar ile taraftarlarımıza ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sırada internet satışları var. Bizler Denizlispor'a gelir getirmek için sürekli projeler üretirken, taraftarlarımızı da orijinal lisanslı ürünler kullanmaya davet ediyoruz. Korsan ürünlere itibar etmesinler, korsan ürün satıcılarını bizlere ihbar etsinler" diye konuştu.

Kaynak: İHA