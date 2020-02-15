Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi kapandı

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi. Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Denizlispor teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor sahasında ağırladığı Kayserispor'a tek golle mağlup olarak sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Yeşil-siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyetle galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Takımın kötü gidişatında ise yönetim faturayı Mehmet Özdilek'e kesti ve yollarını ayırdı. Maçın hemen ardından olağanüstü toplanan yönetim, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşma sonucu yolları ayırdı.

Denizlispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

MEHMET ÖZDİLEK KİMDİR?

Mehmet Özdilek (1 Nisan 1966; Ladik, Samsun), Şifo Mehmet lakaplı Türk teknik direktör ve eski futbolcu.

Mehmet Özdilek, futbola Samsun Ladikspor'da başladı. Amatör olarak burada oynarken 2. ligde mücadele eden Kahramanmaraş Spor Kulübü'ne transfer oldu. Çok başarılı bir sezon geçirerek takımının 1. lige çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

Oyun stili ile dönemin Belçikalı yıldız futbolcu Enzo Scifo'ya benzemesi nedeniye kendisine bu futbolcunun adı antrenörü tarafından lakap olarak takıldı ve futbol hayatı boyunca Şifo Mehmet olarak anıldı.

Kahramanmaraş'taki performansı ile büyük takımların dikkatini çekti ve 1988 yılında aktif futbol hayatını tamamlayacağı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne transfer oldu. 13 sezon boyunca aralıksız olarak Beşiktaş'ta forma giydi ve çalıştığı her teknik direktör tarafından ilk 11'in değişilmez oyuncusu olarak oynatıldı. Sadece John Toshack döneminde Galli teknik direktör ile bir sürtüşme yaşadı ve yedek oyuncu olarak bir dönem geçirdi.

Orta saha ve zaman zaman forvette yer aldı. Kısa boyuna karşın zamanlaması ve futbol zekası ile sayısız kafa golü atan Mehmet Özdilek, oynadığı 387 lig maçında 130 gol kaydetti. Bu rakam ona, tüm zamanlarda Türkiye Birinci Ligi'nde en çok gol atan orta saha futbolusu unvanını getirdi. Hayatında sadece bir kart yemiş olması, onun ne kadar centilmen biri olduğunu göstermektedir. Fakat bu kart, bir kırmızı karttı ve kariyerin sonuna doğru verilmişti.

4 lig, 4 kupa, 4 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık ve 5 TSYD Kupası Şampiyonluğu yaşadı. 31 kez A, 7 kez Olimpik olmak üzere Milli formayı 38 kez giydi.

4 Ağustos 2001 günü AC Milan ile BJK İnönü Stadı'nda oynanan jübile maçı ile aktif futbol hayatına son verdi.

Son 3 yılında Beşiktaş'a kaptan olarak hizmet veren Mehmet Özdilek, futbolu bıraktıktan sonra 1 yıl boyunca İngiltere'de antrenörlük ve yabancı dil eğitimi aldı. Manchester United´da Alex Ferguson'un yaninda ve Newcastle United´da Bobby Robson'ın yanında staj yaptı

Malatyaspor

2004 yılında teknik direktörlüğe ilk adımını Malatyaspor'da attı 4 ay süren kısa deneyimi sonrası görevini bıraktı.

Milli takım

2005 Temmuz ayında Fatih Terim'in yardımcısı olarak Millî Takım antrenörlüğü görevine başladı. 16 Kasım 2005 günü İsviçre ile oynanan Dünya Kupası eleme maçından sonra İsviçreli bir futbolcuya taktığı çelme sonucunda çıkan olaylar sebebiyle 24 Kasım 2005 günü görevini bıraktı.

Antalyaspor

12 ay ceza yedi. Arada birkaç ufak takıma da gittikten sonra 2008-2009 sezonunda Antalyaspor ile anlaştı ve hala Antalyaspor'un başında bulunuyor.2012-2013 sezonunun 9.haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköyde 1-3'lik skorla yenerek Fenerbahçe'nin evinde 47 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.Buna mutakıben çoğu spor yorumcusu ve eleştirmen tarafından Haftanın Teknik Direktörü seçildi.

