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Denizlispor'da Mesut Bakkal dönemi resmen başladı!

Denizlispor'da takımın başına Mesut Bakkal getirildi. Deneyimli teknik direktörle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Denizlispor'da Mesut Bakkal dönemi resmen başladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı. Bu kapsamda teknik adam arayışlarını sürdüren Denizlispor yönetimi takımın başına Mesut Bakkal'ı getirdi. 

En son olarak BB Erzurumspor takımında görev alan 57 yaşındaki teknik direktör, bir süredir takım çalıştırmıyordu.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILDI

Anlaşmayı resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Denizlispor, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Mesut Bakkal'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Antalyaspor'da Mesut Bakkal dönemi resmen başladı!

"MUTLULUK DUYACAĞINI BELİRTTİ"

57 yaşındaki teknik direktörle yapılan imza töreninde konuşan Denizlispor Başkanı Mesut Uz, "Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarımızı ayırdıktan sonra Mesut Bakkal hocamızla görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimiz sonunda hocamız Denizlispor'da görev almaktan mutluluk duyacağını belirterek görevi kabul etti"  dedi.

Antalyaspor'da Mesut Bakkal dönemi resmen başladı!

"NİYETİNİ VE ÇABASINI GÖSTERDİ"

Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Uz, "Mesut  Bakkal hocamız tecrübeli, deneyimli ve kulübümüze büyük hizmetler veren birisi. Kulübümüze büyük katkılar sağlayacağından hiçbir şüphemiz yok. Görüşmelerimiz sırasında maddi şartlar değil, takımımızın durumu ve hedefe ulaşmak için neler yapılabileceği konularının konuşulması, kendisinin kulübümüze hizmet etme noktasındaki niyetini ve çabasını gösterdi. Bizimle yol arkadaşı olma teklifimizi kabul etmesi dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah iki taraf için de hayırlı bir dönemi olacak"  ifadelerine yer verdi.

Antalyaspor'da Mesut Bakkal dönemi resmen başladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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