Denizlispor'da Rodallega bilmecesi 

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da gece saatlerinde Hugo Rodallega transferinde kriz yaşandı.

Yeşil-siyahlılar uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı resmen kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Rodallega transferi kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan klipte kamuoyuna duyuruldu. Ancak bazı yöneticiler Rodallega'nın transferinden haberlerinin olmadığını belirtti. Alınan bilgiye göre Rodallega'ya akşam saatlerinde sözleşme gönderildi, Kolombiyalı ise sözleşmeyi imzalamadan kulübe geri gönderdi. Kulüp çalışanları ise Rodellega'nın sözleşmeyi imzaladığını düşünerek kulübün resmi sosyal medya hesaplarından transferi duyurdu. Tam 9 dakika boyunca video sosyal medyada kaldı ve yüzlerce yorum geldi. Ancak gerçeğin ortaya çıkmasıyla yayınlanan video kaldırıldı. Rodallega'nın ise resmi sözleşmeye imza atmadığı ortaya çıktı.

DHA