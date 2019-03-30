Denizlispor'da seferberlik

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yolunda evinde Altay'la karşı karşıya gelecek lider Denizlispor seferberlik ilan etti. Hasta olan Recep Niyaz ve sakatlığını atlatan orta saha Deniz'in takıma katılmasıyla tam kadro çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda asbaşkan Ali Fırat, maçı kazanıp zirveyi bırakmayacaklarını söyledi.

"İşi sıkı tutacağız" diyen Fırat, "Kalan 8 maçın 5'ini kazanırsak mutlu sona ulaşırız ancak biz tüm puanlara talibiz. Altay karşılaşması kesinlikle zorlu geçecek. Rakibimizin de hedefleri var. Ancak kazanacağımıza inanıyorum. Evimizde puan kaybetmek yok. Teknik ve oyuncularımız en iyi şekilde hazırlanıyor" diye konuştu.

DHA