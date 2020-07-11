Denizlispor'da sıkıntılar üst üste geliyor

Süper Lig'de pazartesi günü şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'la evinde kümede kalma yolunda büyük önem taşıyan maçta karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor büyük sıkıntılarla mücadele ediyor. İlk 5 hedefiyle başladığı sezonda 31'inci hafta sonunda küme düşme korkusu yaşayan ve düşme hattıyla arasında sadece 1 puan fark kalan yeşil-siyahlılar, son haftalarda darbe üstüne darbe aldı. Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle verilen aradan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 beraberlik alabilen Denizlispor'da önce iki as oyuncu takımdan ayrıldı.

ONAZİ İSTANBUL'DAN DÖNDÜ

Kanatlarda etkili olan Barrow ülkesine dönerken, takımın en büyük kozlarından olan kaleci Stackhowiak da alacaklarını gerekçe gösterip yeşil-siyahlılarla sözleşmesini feshetti. Denizlispor'da yaşanan sakatlıklar da takımın belini bükerken, üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Bülent Uygun ile de yollar ayrıldı. Uygun'un yerine teknik direktör getirmeyen yönetim yola yardımcı antrenör Levent Kartop ile devam etti. Trabzonspor maçı öncesi de takımda şoke eden gelişmeler yaşandı. Stackhowiak'ın gidişiyle birinci kaleci konumuna gelen Tolgahan'ın antrenmanda eli kırıldı. Orta sahada görev yapan Ogenyi Onazi ise hafta içi alacakları ödenmediği için şehri izinsiz terk etti. Nijeryalı oyuncu zor ikna edilerek İstanbul'dan takıma döndürüldü.

ZORLU 3 MAÇ

Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Tunuslu stoper Ben Youssef ise sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle takımdan ayrılarak giden üçüncü isim oldu. Zor günler geçiren Ege ekibi son 3 haftada zorlu bir fikstüre denk geldi. Önce şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor'u konuk edecek Denizlispor ertesi hafta ise yine Avrupa kupaları için sahne alacak Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Denizlispor son hafta ise ligde kalmak için çırpınan Ankaragücü ile sahasında oynayacak. Büyük umutlarla 9 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'e veda etmek istemeyen Denizli hem saha içi hem de dışında büyük sınavlar verecek.

Kaynak: DHA