Denizlispor'da yaprak dökümü! 7 yönetici ve sportif direktör istifa etti...

Süper Lig'de sezonun başarısız ekiplerinden Denizlispor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Ligin köklü ekiplerinden olan Denizlispor Kulübü, 21 takımlı ligin son sırasında yer alırken, yönetim kurulunda bulunan 7 yönetici istifa etti.

Bugün sabah saatlerinde yöneticiler Levent Çaputçu, Can Cesur, Ozan Katrancı ve Kaan Şanlıkan'ın da istifa ettiği öğrenilirken, yönetimde bu zamana kadar toplam 7 yöneticinin istifa ettiği öğrenildi.

Denizlispor'dan konuyla ilgili açıklama beklenirken, kulübün sportif direktörü İhsan Burak Özsaraç'da istifasını sundu.

"DENİZLİSPOR'UMUZ SÜPER LİG'DE KALMAYI BAŞARACAK"

İstifasını açıklayan İhsan Burak Özsaraç, "Yaklaşık 2 yıldır, Yukatel Denizlispor'da sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Denizlispor'umuz Süper Ligde kalmayı başaracak, büyük bir taraftara, futbolcu grubuna ve teknik heyete sahiptir ve mutlaka başaracaktır. Bu yolda, gönülden bağlı olduğum kulübüme sonsuz başarılar diliyorum" dedi.