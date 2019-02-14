Denizlispor'dan Eskişehirspor'a çağrı

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü son haftaların formda ekibi Eskişehirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek lider Denizlispor'da yönetim ev sahibi taraftara centilmenlik çağrısında bulundu. Eskişehirsporlu futbolseverlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları kin ve nefret dolu açıklamaları tasvip etmediklerini ifade eden yeşil-siyahlı kurmaylar, "Pazartesi günü oynayacağımız Eskişehirspor karşılaşması öncesi rakip taraftarların söylemlerini endişe ile takip ediyoruz. İntikam gibi ağır bir kelime ile taraftarlarımızı tahrik ederek, maç öncesi ortamı geren Eskişehirspor taraftarını sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Maç öncesi ve sonrası iki takım taraftarının dostluk içinde maç heyecanını yaşamasını istiyor, olası provokasyonlara karşı sakin kalarak her iki takım taraftarının da olgunluk göstermesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Teknik direktör Yücel İldiz de rakiplerine çok saygı duyduklarını söyledi. Her iki camianın çok değerli olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Eskişehirspor transfer yasağını kaldırmadan önce de özellikle iç sahada çok ciddi bir performans ortaya koydu. Transfer tahtasını açınca güçlü bir ekip haline geldiler. Rakibimize saygı duyarak oynayacağız. Artık ligde kolay müsabaka yok. Eskişehirspor maçı da oldukça çekişmeli ve zorlu geçecek. İnanıyorum ki pazartesi günü taraftarlar çok güzel bir futbol akşamı geçirecek" diye konuştu.

Hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde, babasının vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Kehinde takıma dönerken, kanat oyuncusu Ziya'nın da cezası bitti. Yeşil-siyahlılarda defans oyuncusu Alperen ve orta saha Deniz ise Altınordu maçında gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

DHA