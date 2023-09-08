Denizlispor’un minik yıldızı aile büyüklerinin izinde ilerliyor

Türkiye'de yıllarca birçok takımda forma giyen, 5 yıl Denizlispor'un kaptanlığını yapan Ercüment Dilmen'in torunu Mustafa Berk Karakaya, performansı ve azmi ile dedesinin izinde ilerliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Denizlispor’un minik yıldızı aile büyüklerinin izinde ilerliyor

Türkiye'de yıllarca birçok takımda forma giyen, 5 yıl Denizlispor'un kaptanlığını yapan Ercüment Dilmen'in torunu Mustafa Berk Karakaya, performansı ve azmi ile dedesinin izinde ilerliyor.

Yıllarca Denizlispor dahil bir çok takımda forma giyen ve Denizlispor'un kaptanlığını yapan Ercüment Dilmen'in torunu ile Türk futbolunun efsane futbolcuları arasında yer alan Rıdvan Dilmen'in yeğeni Mustafa Berk Karakaya, Denizlispor U13 takımında gösterdiği performans ve yeteneği ile gelecek vadediyor. Hedefini ileride dedesi Ercüment Dilmen ve Rıdvan Dilmen gibi başarılı bir futbolcu olmak olarak belirleyen genç futbolcu, haftada üç gün antrenman yaptıklarını belirterek, "Stoper mevkiinde oynuyorum. İsa hocamız iyi çalıştırıyor. Gerek dedem Ercüment Dilmen gerekse dedemin kardeşi Rıdvan Dilmen'in maçlarını izliyorum. Dedem Denizlispor'da beş yıl kaptanlık yaptı. Onlar gibi yetenekli ve başarılı bir futbolcu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. İnşallah bende onlar gibi başarılı olmak istiyorum" dedi.

"Mustafa'nın genlerinde zaten bir futbolculuk var"

Mustafa Berk Karakaya'nın yetenekli ve gelecek vadeden bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Denizlispor U13 takımı Teknik Sorumlu İsa Akan da, "İyi bir oyuncumuz. O da kendini geliştiren yetenekli oyuncularımızdan birisi. Mustafa'yı futbol okulundan beri tanıyorum. O zaman biraz da kiloluydu. Çok çalıştı ve kilosunu da verdi. Mustafa'nın genlerinde zaten bir futbolculuk var. Çünkü hem amcası Rıdvan Dilmen hem de dedesi Ercüment Dilmen'den dolayı ailede bir futbolculuk geleneği var. O da inşallah bayrağı taşımaya devam edecek. Kendisinden memnunum. Aynı zamanda takımımızın kaptanı. İyi de olacak çalışmaya devam edecek. Biraz daha çabukluk kazanırsa çok daha iyi olacak. Gelişimi gayet iyi zaten genlerinde de var. Karakteri de düzgün bir gencimiz, daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Denizlispor’un minik yıldızı aile büyüklerinin izinde ilerliyor

Denizlispor’un minik yıldızı aile büyüklerinin izinde ilerliyor

Denizlispor’un minik yıldızı aile büyüklerinin izinde ilerliyor

Denizlispor’un minik yıldızı aile büyüklerinin izinde ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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