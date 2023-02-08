Denner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denner 31 Aralık 1999 tarihinde Itapiranga şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Denner Fernando Melz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denner Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROPE SPORTS GROUP yapmaktadır. Denner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denner'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Denner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2019 yılında Athletico-PR

16 Mayıs 2019 yılında Athletico-PR

17 Mayıs 2019 yılında Juventude

27 Eylül 2019 yılında Athletico-PR

28 Mayıs 2020 yılında Chapecoense

31 Ocak 2021 yılında Athletico-PR B

6 Ağu 2021 yılında Chapecoense

15 Aralık 2021 yılında Athletico-PR B

21 Ocak 2022 yılında Sport Recife

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR B

17 Ocak 2023 yılında CRB

Denner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denner şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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