Dennis Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dennis Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dennis Appiah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dennis Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dennis Appiah

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Appiah 9 Haziran 1992 tarihinde Toulouse şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Appiah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Dennis Appiah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dennis Appiah'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dennis Appiah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/denisao31

http://www.instagram.com/dennisappiahoff/

Dennis Appiahboyu ve yaşı kaç

Dennis Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dennis Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dennis Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Appiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Monaco B

1 Temmuz 2010 yılında Monaco

1 Temmuz 2013 yılında SM Caen

1 Temmuz 2016 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2019 yılında FC Nantes

3 Ocak 2023 yılında Saint-Étienne

Dennis Appiah kimdir

Dennis Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Appiah şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Toulouse Pradettes, Toulouse Fontaines, AS Monaco

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dennis Appiah nereli

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