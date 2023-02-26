Dennis Asamoah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Asamoah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Asamoah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Asamoah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Asamoah 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Asamoah Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Dennis Asamoah'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dennis Asamoah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Asamoah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Asamoah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Asamoah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Asamoah şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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