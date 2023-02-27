Dennis Besch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Besch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Besch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Besch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Besch 2 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Besch Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dennis Besch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dennis Besch'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dennis Besch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Besch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Besch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Besch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mertert-Wass.

30 Haziran 2019 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2019 yılında Mertert-Wass.

1 Temmuz 2020 yılında Jeunesse Esch

Dennis Besch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Besch şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sporting Mertzig (bis 06/ q2013), CS Grevenmacher (ab 07/2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.