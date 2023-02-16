Dennis Borkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Borkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Borkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Borkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Borkowski 26 Ocak 2002 tarihinde Riesa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Borkowski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Dennis Borkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Borkowski'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dennis Borkowski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dennis.borkowski/

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Dennis Borkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Borkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dennis Borkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Borkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2019 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig

29 Ocak 2021 yılında Nürnberg

30 Haziran 2022 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2022 yılında Dresden

30 Haziran 2023 yılında RB Leipzig

Dennis Borkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Borkowski şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dennis Borkowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BSG Stahl Riesa (-2014), RasenBallsport Leipzig (2014-2020)

Almanya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 25 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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