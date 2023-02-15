Dennis Collander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Collander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Collander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Collander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Collander 9 Mayıs 2002 tarihinde Västerås şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Collander Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Dennis Collander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Collander'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 14 Temmuz 2026 tarihinde bitmektedir.

Dennis Collander Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dennis Collander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Collander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Collander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Skiljebo SK

17 Ocak 2019 yılında Örebro SK

12 Ocak 2022 yılında Hammarby

Dennis Collander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Collander şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dennis Collander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Barkarö SK (-2013), Skiljebo SK (2013-2018), Örebro SK (2019-2020)

İsveç U21 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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