Dennis Corozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Corozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Corozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Corozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Corozo 5 Nisan 1988 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Dennis Wílber Corozo Villalva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Corozo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dennis Corozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 18 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Dennis Corozo'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dennis Corozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Corozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Corozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Corozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında CD Olmedo

27 Mart 2012 yılında CD Espoli

31 Aralık 2012 yılında CD Olmedo

22 Ocak 2013 yılında Manta FC

10 Şubat 2016 yılında Dep. Cuenca

22 Ağustos 2016 yılında Manta FC

22 Eylül 2016 yılında AD San Carlos

31 Aralık 2016 yılında Manta FC

28 Şubat 2017 yılında CD Olmedo

18 Temmuz 2017 yılında Delfín SC

Dennis Corozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Corozo şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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