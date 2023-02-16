Dennis Engel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Engel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Engel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Engel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Engel 20 Ekim 1995 tarihinde Oldenburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Engel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Dennis Engel, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dennis Engel'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dennis Engel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Engel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Engel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Engel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında VfB Oldenb. U19

1 Temmuz 2013 yılında VfB Oldenb. II

1 Ocak 2015 yılında VfB Oldenburg

23 Temmuz 2016 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2017 yılında SSV Jeddeloh II

1 Temmuz 2018 yılında SV Rödinghausen

23 Ağu 2019 yılında SF Lotte

1 Temmuz 2020 yılında VfB Oldenburg

Dennis Engel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Engel şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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