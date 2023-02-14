Dennis İapichino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis İapichino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dennis İapichino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dennis İapichino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dennis İapichino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis İapichino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dennis İapichino

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis İapichino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis İapichino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis İapichino 27 Temmuz 1990 tarihinde Frauenfeld şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis İapichino Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Starbridge Srl yapmaktadır. Dennis İapichino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 15 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Dennis İapichino'nin FC Sion ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dennis İapichino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dennis.iapichino/

Dennis İapichinoboyu ve yaşı kaç

Dennis İapichino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dennis İapichino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Dennis İapichino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis İapichino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Winterthur U18

1 Temmuz 2008 yılında FC Basel U21

1 Ocak 2010 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2010 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2010 yılında FC Lugano

30 Haziran 2011 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2011 yılında FC Lugano

11 Temmuz 2012 yılında Montreal

15 Ağu 2013 yılında D.C. United

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında FC Winterthur

11 Ağu 2016 yılında Siena

12 Temmuz 2018 yılında AS Livorno

25 Ocak 2019 yılında Servette FC

30 Haziran 2019 yılında AS Livorno

11 Temmuz 2019 yılında Servette FC

15 Eylül 2020 yılında FC Sion

Dennis İapichino kimdir

Dennis İapichino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis İapichino şuan FC Sion takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Team Thurgau, FC Winterthur, FC Basel 1893

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dennis İapichino nereli

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