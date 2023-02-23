Dennis Jastrzembski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Jastrzembski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dennis Jastrzembski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dennis Jastrzembski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dennis Jastrzembski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Jastrzembski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dennis Jastrzembski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Jastrzembski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Jastrzembski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Jastrzembski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Jastrzembski 20 Şubat 2000 tarihinde Rendsburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Jastrzembski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Dennis Jastrzembski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Jastrzembski'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dennis Jastrzembski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dennisjastrzembski/

Dennis Jastrzembski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Jastrzembski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dennis Jastrzembski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Jastrzembski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında H. Kiel Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2017 yılında Hertha BSC U19

1 Temmuz 2018 yılında Hertha Berlin

31 Ocak 2020 yılında Paderborn

26 Ocak 2021 yılında Hertha Berlin

27 Ocak 2021 yılında Waldh. Mannheim

30 Haziran 2021 yılında Hertha Berlin

25 Ocak 2022 yılında Slask Wroclaw

Dennis Jastrzembski kimdir

Dennis Jastrzembski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Jastrzembski şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Kropp (-2013), Holstein Kiel (2013-2015), Hertha BSC (2015-2018)

Dennis Jastrzembski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Dennis Jastrzembski nereli

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