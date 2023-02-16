Dennis Kempe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Kempe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Kempe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Kempe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Kempe 24 Haziran 1986 tarihinde Wesel şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Kempe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Dennis Kempe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 25 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Dennis Kempe'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dennis Kempe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Kempe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Kempe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Kempe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2007 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2008 yılında 1.FC Kleve

1 Temmuz 2009 yılında FC Vaduz

1 Eylül 2010 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2011 yılında Karlsruhe

5 Temmuz 2017 yılında Aue

25 Ağu 2020 yılında Wehen Wiesbaden

Dennis Kempe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Kempe şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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