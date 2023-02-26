Dennis Korsah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Korsah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Korsah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Korsah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Korsah 25 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Dennis Nkrumah-Korsah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Korsah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Korsah'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dennis Korsah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Korsah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Korsah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Korsah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Ebusua Dwarfs

1 Şubat 2022 yılında Hearts of Oak

Dennis Korsah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Korsah şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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