Dennis Lippert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Lippert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Lippert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Lippert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Lippert 20 Şubat 1996 tarihinde Weiden in der Oberpfalz şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Lippert Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guido Walter yapmaktadır. Dennis Lippert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 14 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Dennis Lippert'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dennis Lippert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Lippert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Lippert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Lippert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Weiden U17

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg

23 Temmuz 2019 yılında Nürnberg II

14 Eylül 2020 yılında SpVgg Bayreuth

Dennis Lippert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Lippert şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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