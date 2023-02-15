Dennis Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Olsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Olsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Olsson 10 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Olsson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Dennis Olsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Dennis Olsson'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dennis Olsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dennis Olsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Olsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Olsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Eskilsminne

8 Ocak 2021 yılında Helsingborgs IF

Dennis Olsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Olsson şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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