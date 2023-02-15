Dennis Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Olsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Olsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Olsson 3 Ekim 1994 tarihinde Sundsvall şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dennis Oscar Olsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Olsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Dennis Olsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 14 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Dennis Olsson'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dennis Olsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dennis Olsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Olsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Olsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında GIF Sundsvall

25 Mart 2019 yılında Torpedo Zhodino

14 Ağu 2019 yılında GIF Sundsvall

Dennis Olsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Olsson şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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