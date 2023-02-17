Dennis Pichler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Pichler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Pichler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Pichler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Pichler 23 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Pichler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dennis Pichler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Pichler'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dennis Pichler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Pichler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Pichler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Pichler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien II

Dennis Pichler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Pichler şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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