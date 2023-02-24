Dennis Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Stojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Stojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Stojkovic 3 Ağustos 2002 tarihinde Torino şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Денис Стојковић / Dennis Stojković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Stojkovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Dennis Stojkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Stojkovic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dennis Stojkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dennis___stojkovic/

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Dennis Stojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Stojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Dennis Stojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Stojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2018 yılında NK Olimpija U17

26 Ağustos 2019 yılında Avellino U19

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2020 yılında Partizan

19 Temmuz 2021 yılında Torino U19

25 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

6 Nisan 2022 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2022 yılında Leotar Trebinje

Dennis Stojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Stojkovic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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