Dennis Verwuster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Verwuster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Verwuster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Verwuster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Verwuster 29 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Verwuster Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOODWIN SPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Dennis Verwuster, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dennis Verwuster'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dennis Verwuster Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Verwuster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Verwuster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Verwuster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2006 yılında Sturm Altyapı

30 Eylül 2011 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2015 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2018 yılında Mauerwerk

1 Temmuz 2019 yılında SKU Amstetten

Dennis Verwuster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Verwuster şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dennis Verwuster Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AC Linden Leibnitz (09/2003-06/2006), SK Sturm Graz, Admira Wacker Mödling

Avusturya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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