Dennis Votere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Votere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Votere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Votere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Votere 9 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Votere Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dennis Votere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Votere'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dennis Votere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennis Votere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Votere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Votere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Accra Lions

Dennis Votere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Votere şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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