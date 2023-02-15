Dennis Widgren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Widgren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennis Widgren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennis Widgren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennis Widgren 28 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Trond Dennis Widgren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennis Widgren Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Dennis Widgren, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dennis Widgren'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Dennis Widgren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dennis Widgren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennis Widgren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennis Widgren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Östersund

12 Ocak 2019 yılında Hammarby

15 Temmuz 2021 yılında Sirius

31 Aralık 2021 yılında Hammarby

22 Temmuz 2022 yılında Sirius

Dennis Widgren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennis Widgren şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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