Denny Gropper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denny Gropper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denny Gropper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denny Gropper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denny Gropper 16 Mart 1999 tarihinde Haifa şehrinde doğmuştur. İsrail,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da דני גרופר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denny Gropper Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denny Gropper, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Denny Gropper'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Denny Gropper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denny Gropper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denny Gropper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denny Gropper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ironi Nesher

17 Eylül 2018 yılında Hapoel Afula

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

28 Şubat 2022 yılında Ludogorets

Denny Gropper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denny Gropper şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Denny Gropper Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Haifa, Ironi Nesher

İsrail takımında 22 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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