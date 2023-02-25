Denny Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denny Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denny Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denny Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denny Wang 15 Nisan 1998 tarihinde Alba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İtalya,Çin uyrukludur.Gerçek adı da Yi Denny Wang / 王毅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denny Wang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Denny Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Denny Wang'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denny Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denny Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denny Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denny Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2015 yılında Carpi U19

30 Haziran 2016 yılında Juventus U19

9 Ağustos 2016 yılında ProVercelli U19

21 Temmuz 2017 yılında Borgosesia

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2021 yılında SH Shenhua

Denny Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denny Wang şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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