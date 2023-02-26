Dennys Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennys Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dennys Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dennys Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dennys Quintero 14 Haziran 1997 tarihinde Yaguachi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Dennys Fabián Quintero Loor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dennys Quintero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dennys Quintero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 21 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Dennys Quintero'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dennys Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dennys Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dennys Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dennys Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2012 yılında CS Emelec U20

1 Ocak 2015 yılında CS Emelec

1 Ocak 2016 yılında CS Emelec U20

1 Ocak 2017 yılında Emelec B

1 Temmuz 2018 yılında CS Emelec

1 Ocak 2019 yılında Emelec B

18 Haziran 2019 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2019 yılında Emelec B

1 Ağustos 2020 yılında Rocafuerte FC

31 Aralık 2020 yılında Emelec B

12 Ocak 2021 yılında CD Olmedo

21 Ocak 2022 yılında Gualaceo SC

21 Haziran 2022 yılında Técnico U.

Dennys Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dennys Quintero şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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