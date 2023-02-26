Denwin Farmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denwin Farmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denwin Farmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denwin Farmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denwin Farmer 19 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Denwin Aldrige Keith Farmer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denwin Farmer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Denwin Farmer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denwin Farmer'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denwin Farmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denwin Farmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denwin Farmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denwin Farmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2018 yılında Maritzburg Utd.

10 Temmuz 2019 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Denwin Farmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denwin Farmer şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Denwin Farmer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 18 numaralı formasıyla 10 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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