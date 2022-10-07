Denye Kontrolcü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Denye Kontrolcü görev tanımı nedir, Denye Kontrolcü ne iş yapar, Denye Kontrolcü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Denye Kontrolcü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Denye Kontrolcü Tanımı;

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Denye Kontrolcü Maaşı Ne Kadar? 2022 Denye Kontrolcü Maaşları

Denye Kontrolcü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Denye Kontrolcü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Denye Kontrolcü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.36

Meslek Adı :

Denye Kontrolcü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bobinajdan gelen bobinlerin kod ve denye kontrollerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Denye Kontrolcü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Poy bobinleri kontrole hazırlamak,

b) Bobinlerin kod/denye kontrollerini yapmak, ilgili forma kaydetmek,

c) Bobinlerin üzerinden bir miktar iplik sağmak,

d) Poy bobinden uzunluk tespiti yapmak,

e) Ağırlık ve numara tespiti yapmak,

f) İplik denyesini hesaplamak.

g) POY bobinlerin örme, kayma, atlama, leke kontrollerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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